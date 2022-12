இனி மேலாவது தினமும் பேப்பர் படிங்க எடப்பாடி பழனிசாமி! அமைச்சர் ராணிப்பேட்டை காந்தி காட்டம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி இனி மேலாவது தினமும் நாளிதழ்களை படிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் காந்தி அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

பொங்கலுக்கு வழக்கம் போல் வேட்டி சேலைகள் வழங்கப்படும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி மனம் போன போக்கில் அறிக்கை விடுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் அமைச்சர் காந்தி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

Minister Gandhi advised to Opposition leader Edappadi palanisamy, read newspapers at least every day. Minister Gandhi informed that Vetti sarees will be provided as usual for Pongal.