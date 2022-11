வெளிநாட்டு வேலை.. “உஷாரா” இருங்க! எச்சரிக்கும் அமைச்சர் மஸ்தான் - ஏமாறாமல் இருக்க இதை செய்யுங்க

Chennai

சென்னை: கம்போடியாவில் சிக்கிய 6 தமிழர்கள் தமிழ்நாடு அரசு உதவியால் இன்று நாடு திரும்பியுள்ள நிலையில் அவர்களை வரவேற்ற அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான், வெளிநாடுகளில் வேலை தேடி செல்பவர்கள் ஏமாற்றப்படுவதை தடுக்க வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு நிறுவனத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார்.

அதன் பிறகு தமிழ்நாடு சிறுபான்மை நலத்துறை மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலன் துறை அமைச்சர் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "வாழ்வாதரங்களை தேடி அயல்நாடுகளுக்கு பணி நிமித்தமாக பலர் செல்கின்றனர், இதில் சிலருக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கிறது, சிலருக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கவில்லை.

