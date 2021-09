'அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி கூறுவது பொய்.. முடிந்தால் வழக்கு போடவேண்டியதானே'.. முன்னாள் அமைச்சர் சவால்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக தேர்தல் அறிக்கையில் நகைக்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்' என தி.மு.க தேர்தல் அறிக்கையில் கூறிஇருந்தது . அதன்படி திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் 5 சவரனுக்குக்கீழ் நகை அடமானம் வைத்தவர்களின் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. அந்தவகையில் ரூ.6,000 கோடி நகைக்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.

இதற்கிடையே கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் நகைக்கடன் வழங்கப்பட்டதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக புகார்கள் எழுந்தன. இது தொடர்பாக தி.மு.க அரசு உடனடியாக விசாரணையில் இறங்கியது

கூட்டுறவு வங்கிகளில் நூதன முறைகளில் அடேங்கப்பா! நகை கடன் மோசடி- அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி ஷாக் தகவல்கள்

English summary

Former AIADMK Minister thalavai sundaram has said that Minister I. Periyasamy is giving untrue information that various irregularities have taken place in obtaining co-operative jewelery loans