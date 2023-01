சண்டைபோட்டு வாங்குறாரு.. உங்களுக்கு வலுவான ஆள் கிடைச்சிட்டாரு! செந்தில்பாலாஜியை புகழ்ந்த சக அமைச்சர்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோவை மாவட்டத்தின் மீது முதலமைச்சருக்கு தனிப்பட்ட அக்கறை உள்ளது. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கோவைக்கு பொறுப்பு அமைச்சராக இருப்பது நல்ல காரியம். இப்பகுதி முன்னேற வேண்டும் என நினைக்கிறார். கோவை மக்களுக்காக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சண்டை கட்டி வாங்கிவிடுகிறார் எனத் தெரிவித்துள்ளார் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன்.

மேலும், இ-சேவை மையங்கள் குறைவாக இருப்பது உண்மைதான் எனவும் இ-சேவை மையங்களில் சில தவறுகள் நடப்பதாக கவனத்திற்கு வந்துள்ளதாகவும், இதுதொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

கேரளா அரசு தமிழ்நாடு அரசின் அனுமதி இல்லாமல் தமிழக எல்லையில் சர்வே செய்யக் கூடாது என கேரள அரசுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister has personal interest in Coimbatore district. Minister Senthil Balaji wants Coimbatore region to progress. Senthil Balaji is fighting for the people of Coimbatore. : says Revenue Minister KKSSR Ramachandran.