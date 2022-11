சட்டசபைல நீ என்னை திட்டு.. அப்பதான் காசு தருவாங்க.. காங். எம்.எல்.ஏவுக்கு அமைச்சர் நேரு தந்த ஐடியா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : வடிகால் அமைக்க கோரிக்க வைத்த காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏவிடம், "சட்டமன்றத்தில் நீ என்னை திட்டு. நான் பதில் சொல்றேன். அப்பதான் நிதி ஒதுக்குவாங்க" என அமைச்சர் கே.என்.நேரு ஐடியா கொடுத்தது சிரிப்பலையை ஏற்டுத்தியது.

வடகிழக்கு பருவமழையால் பாதிக்கப்பட்ட சென்னை புறநகர் பகுதிகளான ஸ்ரீபெரும்புதூர், மாங்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, தா.மோ.அன்பரசன், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அதிகாரிகள் மழைநீர் தேங்கிய இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

வட சென்னையில் மழை நீர் தேங்கவில்லை.. அதற்குக் காரணம் இதுதான்..கே.என். நேரு

English summary

Minister KN Nehru said to the Congress MLA Selvaperunthagai who demanded the construction of drainage, "You should scold me in assembly. I will answer, Then only they will allocate funds".