காக்கை உட்கார பனம்பழம் விழுந்த கதை! "பொங்கல் தொகுப்பில் கரும்பு” அதிமுக கூற்று பற்றி அமைச்சர் பதில்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : காக்கை உட்காரப் பனம்பழம் விழுந்தது போல, அதிமுக போராட்டத்தினால் கரும்பு வழங்கப்பட்டதாக அவர்கள் நினைத்தால் அதற்கு நாம் ஒன்று செய்யமுடியாது என கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் தெரிவித்துள்ளார். அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் முழு கரும்பு வழங்கப்படும் என இன்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இது அதிமுகவிற்கு கிடைத்த வெற்றி என ஈபிஎஸ் தரப்பினர் கூறி வரும் நிலையில், அமைச்சர் பெரியகருப்பன் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் பெரியகருப்பன், சக்கரபாணி மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து பொங்கல் தொகுப்பில் முழுக் கரும்பு வழங்குவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி பச்சரிசி, சர்க்கரை, ரூபாய் ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் முழுக் கரும்பு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல்வரின் அறிவிப்பால், தாங்கள் விளைவித்த கரும்புகளை நேரடியாக அரசிடம் விற்பனை செய்யலாம் என்பதால் விவசாயிகள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர்.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் முழுக்கரும்பு! எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கிடைத்த வெற்றி! அதிமுக பெருமிதம்!

English summary

TN Cooperative Minister KR Periyakaruppan has said that if they think that sugarcane has added in the pongal gift by the AIADMK struggle, then we cannot do anything about it. Minister Periya karuppan has said this while EPS parties are saying that this is a victory for AIADMK.