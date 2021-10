நான் உயிரோடு இருக்க காரணம் முதல்வர் ஸ்டாலின்தான்.. பிளாஷ்பேக் சொல்லி அமைச்சர் மா.சு. உருக்கம்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நான் உயிரோடு இருப்பதற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்தான் காரணம் என சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உருக்கமாக தெரிவித்தார்.

சென்னை திநகரில் நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் "ஜெயித்துக் காட்டுவோம் வா" எனும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுடன்கலந்துரையாடல் நிகழ்த்தினார். அப்போது அவர் கூறுகையில் நான் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தேன்.

லக்கிம்பூர் கொலை..காட்டிக்கொடுத்த ஜிபிஎஸ்.. போலீசிடம் உளறிய ஆஷிஷ் மிஸ்ரா- கைது செய்யப்பட்டது எப்படி

English summary

Family and Welfare department Minister Ma Subramanian says that CM Stalin is one of the reason for iam being alive.