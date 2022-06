அண்ணாமலை வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும்! இல்லையேல் சட்டப்படி நடவடிக்கை! மா.சுப்பிரமணியன் எச்சரிக்கை..!

Chennai

சென்னை : கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊட்டச்சத்து கிட் டெண்டர் விவகாரத்தில் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை வருத்தம் தெரிவிக்காவிடில் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் எச்சரித்துள்ளார்.

திமுக அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் பட்டியலையும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அண்ணாமலை வெளியிட்டார். ஆனால் திமுக அதனை திட்டவட்டமாக மறுத்த நிலையில், அரசு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் கர்ப்பிணிகளுக்கான ஊட்டச்சத்து தொகுப்புக்கான ஒப்பந்தம் பாலாஜி சர்ஜிக்கல் நிறுவனத்துக்கு தமிழக அரசு தந்துள்ளது. குறிப்பாக ஊழல் நடந்திருப்பதாக அண்ணாமலை புகார் கூறிய நிறுவனத்துக்கு டெண்டர் தரப்படவில்லை.

