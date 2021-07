Chennai

சென்னை: சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் நடைபயிற்சியை விடமாட்டார். அந்த வகையில் த.செங்கமேடு கிராமத்தில் இருந்த மா.சுப்பிரமணியன் காலையிலேயே நடைபயிற்சிக்கு சென்றார். ஆனால் அந்த நேரத்தில் நடைபயிற்சியை முடித்துவிட்டு வழக்கமான மனிதராக இல்லாமல், கிராம மக்களோடு உட்கார்ந்து டீ குடித்தபடி, தடுப்பூசி எல்லாரும் போட்டீங்களா என்று அக்கறையோடு விசாரித்தார்,.

கிராமத்து டீக்கடையில் மா.சு. தடுப்பூசி போட்டீங்களா. அக்கறையுடன் விசாரிப்பு.. வாக்கிங் போன போது சபாஷ்

டீக்கடையில் இருந்தவர்களுக்கு மா.சுப்பிரமணியன் அமைச்சர் என்றே தெரியாத நிலையில், அவர்கள் தாங்கள் தடுப்பூசி போட்டதை கூறியதுடன், தன் குடும்பத்தினரும் போட்டுக்கொண்டதாக கூறினார்கள். மக்களிடம் அப்போது தடுப்பூசி போடுவது நல்லது என்பதை எடுத்துரைத்துவிட்டு சென்றார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக மாவட்டங்கள் தோறும் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தி வருகிறார். அரசின் தொடர் ஊரடங்கு, தடுப்பூசி முகாம், மக்களிடம் ஏற்படுத்திய விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றின் காரணமாக கொரோனா தொற்றுகளின் பாதிப்பு தமிழகத்தில் தற்போது குறைந்துள்ளது.

English summary

Minister ma Subramanian, who went for a walk, and drink tea, he asked whether the villagers were being vaccinated