அத்திக்கடவு -அவினாசி திட்டப் பணிகள் இந்த மாதம் இறுதியில் நிறைவடையும் - அமைச்சர் முத்துசாமி

சென்னை: அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டப் பணிகள் இந்த மாதம் இறுதிக்குள் நிறைவடையும் என அமைச்சர் முத்துசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அதன் பிறகு சோதனை ஓட்டத்துக்கு கூடுதலாக 10 நாட்கள் தேவைப்படுவதால் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் இந்த திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும் என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

அவினாசி அத்திக்கடவு திட்டத்தை பொறுத்தவரை கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட விவசாயிகளின் கனவுத் திட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது.

Minister Muthusamy said that the Athikadavu Avinashi project will be completed by the end of this month.