வரவுக்கேற்ற செலவு செய்ய வேண்டும்; வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை சேமிக்க வேண்டும் -நிதி அமைச்சர் PTR

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஒவ்வொருவரும் வரவுக்கேற்ற செலவு செய்ய வேண்டும் என்றும் வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை அவசியம் சேமிக்க வேண்டும் எனவும் கூறியிருக்கிறார் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்.

உலக சிக்கன தினத்தை ஒட்டி நிதி அமைச்சர் என்கிற முறையில் பொதுமக்களுக்கு அவர் இதை அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள உலக சிக்கன நாள் செய்தியில்;

English summary

Minister PTR says, Everybody should to save a portion of the income