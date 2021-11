"எந்த அண்ணாமலை? அத்தைக்கு முதலில் மீசை முளைக்கட்டும்.." அமைச்சர் சேகர்பாபு தடாலடி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என்று கூறிய அந்த கட்சி தலைவர் அண்ணாமலைக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு.

அத்தைக்கு முதலில் மீசை முளைக்கட்டும். அதன்பிறகு சித்தப்பா என்று அழைக்கலாம் என்று சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் திருப்பூரில் பேசிய பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தமிழகத்தில் 2026 ஆம் ஆண்டு பாஜக ஆட்சி அமையும் என்று உறுதியாக தெரிவித்தார்.

English summary

Tamil Nadu minister Sekar Babu asking reporters who is Annamalai and when reporters mentioned he is the BJP Tamil Nadu Chief, then Minister replied DMK will rule Tamil Nadu for next 50 years.