கோவிலுக்கு சொந்தமான இடங்களில் கல்வி நிலையங்கள் அமைக்கப்படும்- அமைச்சர் சேகர் பாபு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கோவில்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் கல்வி நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு.

முக ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக அரசு பதவியேற்றதும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் சேகர் பாபு. பதவிக்கு வந்தது முதல் அதிரடியாக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்.

உலக நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு 20 கோடியை கடந்தது- அமெரிக்காவில் ஒருநாள் பாதிப்பு 1 லட்சத்தை தாண்டியது

இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் இருக்கும் கோவில்கள் தனியார் அதாவது பக்தர்கள் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பது வலதுசாரிகள் பலரின் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் இதை அரசு ஏற்கவில்லை.

English summary

Tamil Nadu Religious Endowments Minister Sekar Babu, has said that educational institutions will be set up in places owned by Temples. It is the plan of the Ministry of Religious Endowment in Tamil Nadu that a lot of revenue will be generated by setting up educational institutions on the Temple lands and it will be spent for the benefit of the Temple and the Devotees.