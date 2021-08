தமிழகத்தில் கோயில் திறப்பு கட்டுப்பாடுகள் எப்போது நீக்கப்படும்? அமைச்சர் சேகர்பாபு முக்கிய தகவல்

Chennai

சென்னை: உடல்நிலை சரியில்லாத போது கசப்பு மருந்து எடுத்துக் கொள்வது போலத்தான் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் என்று கூறிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, கொரோனா அபாய கட்டத்தைக் கடந்தவுடன் வழிபாட்டிற்கான கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்படும் என்றும் திருமண நாளில் கோயில்களின் முன்புறம் கூட்டம் கூடுவதை முறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயில் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சீரமைப்பு பணிகளை அமைச்சர் சேகர்பாபு நேரில் பார்வையிட்டார்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, கொரோனா அபாய கட்டத்தைக் கடந்தவுடன் வழிபாட்டிற்கான கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.

