நிலக்கரி கொள்முதலில் ஊழல்.. ஆம்பிளையாக இருந்தால் வழக்கு தொடுக்கட்டும்.. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மின்சார வாரியத்தில் ஊழல் நடப்பதாக அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டி இருந்த நிலையில், தைரியமிருந்தால் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சவால் விடுத்துள்ளார்.

அண்மையில் தமிழகத்தில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார். இதற்கு மின்சாரத் துறையின் கடனும், மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலுமே காரணம் என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து மின்சார கட்டண உயர்வை கண்டித்து அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

அதுமட்டுமல்லாமல் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறுகையில், மின்சாரத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஊழல் செய்து வருவதாகவும், நிலக்கரி கொள்முதல் என்ற பெயரில் கமிஷன் அடிப்பதாகவும் குற்றம்சாட்டினார். முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியை மிஞ்சும் வகையில், விஞ்ஞான ஊழலில் ஈடுபடுவதாக குற்றம்சாட்டினார்.

இந்த நிலையில் சென்னையில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கும் பணிகள் விரைந்து நடைபெற்று வருகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் மரபுசாரா மின்சார உற்பத்தியில் தமிழக மின்சார வாரியம் சாதனை படைத்துள்ளது. அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் அனைத்தும் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் நிறைவடையும்.

மின்சாரத் துறையில் விஞ்ஞான ஊழல்.. கருணாநிதியை மிஞ்சும் செந்தில் பாலாஜி.. அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு!

English summary

Minister Senthil Balaji has challenged Annamalai to file a case in court if he has the courage to accuse Annamalai of corruption in the Electricity Board.