தம்பி அடிப்படை அறிவு வேண்டும்: மாரிதாஸுக்கு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பதிலடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : திமுக ஆட்சியில் நிலக்கரியை காணவில்லை என்ற எழுத்தாளர் மாரிதாஸின் பதிவுக்கு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அன்பு தம்பி, 2.38 லட்சம் டன் நிலக்கரி மாயமானது அதிமுக ஆட்சியில். இது மார்ச் 2021 வரையிலான கணக்கு, ஒரு செய்தியின் உண்மை தன்மையை ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய அடிப்படையான அறிவு வேண்டும் என்று அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், அத்திப்பட்டு, வட சென்னை அனல் மின் நிலையத்திலுள்ள நிலக்கரி கிடங்குகளை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஆய்வு செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் போது , கடந்த சில ஆண்டுகளாக மின்வாரியத்தில் ஏகப்பட்ட நிர்வாகக் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளன. இவை அனைத்தும் சரிசெய்யப்படும் என ஏற்கெனவே சுட்டிக்காட்டியுள்ளோம்.

English summary

Electricity Minister Senthil Balaji has retaliated against maridhas over post against coal issue. The minister said that . Anbu Thampi, 2.38 lakh tonnes of coal is magic in the AIADMK regime. this is an account up to March 2021. which requires basic knowledge to investigate the veracity of a message.