அவர்தான் அப்பவே சொன்னாரே யாராச்சும் கேட்டீங்களா? எச் ராஜாவை மறைமுகமாக சீண்டிய அமைச்சர் உதயநிதி

சென்னை: "அவர்தான் அப்பவே சொன்னாரே யாராச்சும் கேட்டீங்களா என பாஜக பிரமுகர் எச் ராஜாவின் பெயரை குறிப்பிடாமல் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரை சீண்டியுள்ளார். பாஜக பிரமுகர் ஒருவர் ஒரு ஆண்டிற்கு முன்பு சொன்ன நிகழ்வு தற்போது நிரூபணம் ஆகியுள்ளது என்றும் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மயிலாப்பூரில் கட்டப்பட்ட உடற்பயிற்சிக் கூடத்தை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். இதன் பிறகு திமுக நிர்வாகிகளுடன் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

இந்த விழாவில் அவர் பேசுகையில் ஒரு ஆண்டிற்கு முன்பே பாஜகவை சேர்ந்த ஒருவர் அவரது கட்சி விழாவில் ஸ்டாலின் கருணாநிதியை விட ஆபத்தானவர் (Stalin is more dangerous than Karunanidhi) என கூறியிருந்தார்.

நான் ஏற்கெனவே Stalin is more dangerous than Karunanidhi என கடந்த ஆண்டே சொன்னதை தற்போது முதல்வராக இருக்கும் ஸ்டாலின் நிரூபித்து வருகிறார். முதல்வர் ஸ்டாலின் முதிர்வில்லாத முதல்வர் என்பது மீண்டும் நிரூபணம் ஆகியுள்ளது. தன்னுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்பார். தன்னை திருத்திக் கொள்வார் என நினைக்கிறேன் என கூறியுள்ளார்.

