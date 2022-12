இனி நடிக்க மாட்டேன்.. மாமன்னன்தான் கடைசி.. கமல் படத்திலிருந்து விலகல்- அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இனி படங்களில் நடிக்க மாட்டேன் என்றும் கமல் படத்திலிருந்து விலகிவிட்டதாகவும் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் 35 ஆவது அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில் இனி திரைப்படங்களில் நடிக்க மாட்டேன். மாமன்னன்தான் கடைசி படம். கமல் தயாரிப்பில் நடிப்பதாக இருந்த படத்திலிருந்து விலகிவிட்டேன்.

English summary

Minister Udhayanidhi Stalin says that Maamannan is the last movie, hereafter will not act in movies.