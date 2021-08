இந்த மாற்றம் இந்தியாவெங்கும் நிகழ வேண்டும்.. கமல்ஹாசனிடம் இருந்து பாராட்டை பெற்ற ஸ்டாலின் அரசு

Chennai

சென்னை : அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டுமென்பது மநீமவின் செயல்திட்டங்களுள் ஒன்று. தேர்தல் வாக்குறுதியிலும் குறிப்பிட்டிருந்தோம். கேரளத்தில் முன்னரே சாத்தியமானது இப்போது தமிழகத்திலும் நிகழ்ந்தேறி இருக்கிறது. இந்த மாற்றம் இந்தியாவெங்கும் நிகழ வேண்டும். தமிழக அரசுக்கு பாராட்டுக்கள் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் பாராட்டி உள்ளார்.

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்கள் என்ற குரல் 1960களில் தொடங்கியது. 1970களில் வீரியம் பெற்ற நிலையில். 2021ல் தான் தமிழகத்தில் நிறைவேறி உள்ளது.

பெரியார், கருணாநிதி என்று பலரும் குரல் கொடுத்த அனைத்து சாதியினர் அர்ச்சகர் ஆகும் திட்டத்தை ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு நிறைவேற்றி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கீழ் உள்ள கோயில்களில் அர்ச்சகர் பணியிடங்களுக்கு பல்வேறு ஜாதிகளைச் சேர்ந்த 24 பேர் உட்பட 58 பேரை கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி நியமித்தது.

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்..யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை,யாருக்கும் முன்னுரிமையும் இல்லை-அறநிலைய துறை

One of the projects of the mnm is to make all castes priests. We also mentioned in the election promise. What was previously possible in Kerala is now happening in Tamil Nadu as well. This change must take place all over India. Kamal Haasan has praised the Tamil Nadu government.