இயற்கை வளம் நிறைந்த தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வகம் வேண்டாம் - மோடிக்கு கடிதம் எழுதிய ஸ்டாலின்

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: போடி மலையின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள சிறிய ஓடைகள் கொட்டக்குடி ஆற்றில் இணைகின்றன, இது வைகை அணையில் கலக்கும் முன் பெரியாற்றில் கலக்கிறது. இப்பகுதி மக்களின் உயிர்நாடியாக இந்த நீர்நிலை உள்ளது என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். தேனி பொட்டிபுரத்தில் நியூட்ரினோ ஆய்வகம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் எனவும் பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நியூட்ரினோ ஆய்வகம் அமைப்பது தேனி மாவட்ட வனப்பகுதிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது: தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பொட்டிப்புரம் கிராமத்தில் இந்திய அடிப்படையிலான நியூட்ரினோ ஆய்வகத்தை (INO) அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிடுமாறு கடந்த 17.06.2021 தேதியிட்ட குறிப்பாணையில் மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு குறிப்பிட்ட கோரிக்கையை விடுத்திருந்ததை உங்கள் கவனத்திற்கு அழைக்க விரும்புகிறேன்.

இப்பகுதியின் வளமான வனவிலங்குகள் மற்றும் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பாதுகாப்பதில் இந்த கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது,ஏனெனில் இந்த திட்டம் பலவீனமான மற்றும் உணர்திறன் வாய்ந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்கு மாற்ற முடியாத சேதத்தை ஏற்படுத்தும். நியூட்ரினோ திட்டத்திற்காக முன்மொழியப்பட்ட இடம்,தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தால் (NTCA) வரையப்பட்ட மதிகெட்டான் பெரியாறு புலிகள் வழித்தடத்திற்கு உட்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

In a letter to Prime Minister Modi, Chief Minister Stalin said that the plan to set up a neutrino laboratory at Theni Pottipuram should be abandoned.