மோடியை நேரில் சந்திக்கும் ஸ்டாலின் : டெல்லி செல்லும் முதல்வருக்கு கிடைக்கும் கவுரவம் என்ன தெரியுமா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாடு முதல்வராக மு.க ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் முறையாக டெல்லி சென்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க உள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது பிரதமர் அலுவலக அதிகாரிகள், தமிழக தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு உள்ளிட்டோரும் உடன் இருப்பார்கள்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் டெல்லி சுற்றுப்பயணத்தை ஒருங்கிணைப்பதற்காக திமுக மூத்த தலைவரான டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. ஏற்கனவே டெல்லி சென்றுள்ளார். இந்த நிலையில் மூத்த அமைச்சரான துரைமுருகன் இன்று டெல்லி செல்ல உள்ளார். இருவரும் இணைந்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைக்க உள்ளனர்.

நாளை மாலை சென்னையில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் டெல்லி செல்லும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அங்குள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் சிறப்பு வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது. இதன் பின்னர் நாளை மறுநாள்17ஆம் தேதி முதல் முதல் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார். தொடர்ந்து 3 நாட்கள் டெல்லியில் தங்கி இருக்கும் அவர் தமிழகத்துக்கு தேவையான திட்டங்கள் மற்றும் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து பிரதமர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

English summary

MK Stalin to Meet Modi on 17th June. For the first time since MK Stalin took over as Tamil Nadu Chief Minister, he is going to Delhi to meet Prime Minister Narendra Modi. Officials from the Prime Minister's Office and the Chief Secretary of Tamil Nadu will be present during the meeting.