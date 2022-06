மொதல்ல போஸ்டர் ஒட்டுறத நிறுத்தணும்.. ஜெயக்குமார் நினைத்தால் அதிமுக ஒன்றுபடும்.. நயினார் நாகேந்திரன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்த இயக்கமாக செயல்பட வேண்டும் என சேலத்தில் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

ஜெயக்குமார் நினைத்தால் அதிமுக ஒன்றுபடும் - நயினார் நாகேந்திரன்

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை குறித்த பேச்சு உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்களும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களும் தனித்தனியே போஸ்டர் ஒட்டி தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

அவசரமாக காரை எடுத்த ஜெயக்குமார்.. பின்னாடியே வந்த ஓபிஎஸ்! ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொன்ன பதில்.. போச்சே!

இதனால் நேற்று முன் தினம் முதல் அதிமுகவில் சலசலப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. ஒற்றைத் தலைமை கோஷம் எழுந்ததிலிருந்து ஓபிஎஸ்ஸும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் தனித்தனியே தங்களது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்கள்.

English summary

BJP MLA Nainar Nagendran says that ADMK should be united. EX Minister Jayakumar should do peace talks for unity of the party.