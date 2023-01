விஷம் கக்கும் மதவாத சக்திகள்.. நேர்மை எனும் நெருப்பில் பொசுங்கிப் போவது உறுதி.. மநீம ஆவேசம்!

மக்கள் நீதி மய்யம் என்கிற கதிரவனை உள்ளங்கைக்குள் மூடி விடலாம் என நினைத்தால் நேர்மை எனும் நெருப்பில் பொசுங்கிப் போவது உறுதி என மநீம பொன்னுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கமல்ஹாசன் மற்றும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் நேர்மையோடு மோத திராணியற்ற சக்திகள் மனரீதியாக நெருக்கடி கொடுக்க முனைந்து அதிலும் தோல்வியை தழுவியதால் தற்போது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை முடக்கியுள்ளன என அக்கட்சியின் தொழிலாளர் அணி செயலாளர் பொன்னுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனுக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் ஆதரவளித்த நிலையில், மநீம காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இணைய இருப்பதாக, அக்கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் ஒரு செய்தி வெளியிடப்பட்டது. இது ஹேக்கர்கள் செய்த வேலை என மநீம அறிவித்தது.

இதுகுறித்து அறிக்கை விடுத்துள்ள மநீம தொழிலாளர் அணி செயலாளர் பொன்னுசாமி, வெறுப்பு அரசியலின் சூத்திரதாரிகள் மக்கள் நீதி மய்யம் என்கிற கதிரவனை உள்ளங்கைக்குள் மூடி விடலாம் என்கிற நினைப்பில் தரம் தாழ்ந்து செயல்பட நினைத்தால் நேர்மை எனும் நெருப்பில் அவர்கள் பொசுங்கிப் போவது உறுதியாகும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜன.,30ல் காங்கிரசுடன் இணைப்பு? மக்கள் நீதி மய்யத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைதள பக்கம் திடீர் ‛ஹேக்'!பரபர

English summary

Makkal Needhi Maiam website hacked : MNM Ponnusamy has said that if those think that they can close the Kathiravan in the palm of their hand, they will surely be engulfed in the fire of honesty.