சென்னையில் சுட்டெரிக்கும் வெயில்..5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை..இதமான வானிலை அறிவிப்பு

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று முதல் 13ஆம் தேதி வரைக்கும் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39-40 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கியதாக கடந்த மே மாத இறுதியில் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது. சில ஊர்களில் மழை பெய்தாலும் பல ஊர்களில் அக்னி நட்சத்திர காலம் போல வெயில் சுட்டெரிக்கிறது.

சென்னையில் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது அதிகபட்சமாக 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. திருத்தணி, மதுரை விமான நிலையம், கடலூரில் 39 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும், மதுரையிலும், கரூர் பரமத்தியிலும் அதிகபட்சமாக 38 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவாகியுள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has forecast moderate rains from today till the 13th due to the prevailing atmospheric circulation over Tamil Nadu.The maximum temperature in Chennai will be 39-40 degrees Celsius, according to the Meteorological Department.