“ஐயோ சாமி.. ஆளைவிடு” மோடி 'ஸ்ட்ராங்' மெசேஜ்.. எடப்பாடிக்கு நோ சான்ஸ்!? தெறிக்கவிடும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருவரில் பாஜக தலைமை யாரை ஆதரிக்கிறது என்பது தான் மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது. ஒருபக்கம் மத்திய அரசின் அமைச்சகங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை பொதுச் செயலாளர் என குறிப்பிட்டு கடிதம் அனுப்புகின்றன. ஆனால், ஓ.பன்னீர்செல்வம், தானே பாஜக தலைமைக்கு நெருக்கமானவர் எனக் காட்டிக் கொள்கிறார். இந்நிலையில், "பிரதமர் மோடி ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு.. அவர் எடப்பாடிக்கு சாதகமாக ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாரு" என உறுதியாக கூறுகிறார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி.

அதிமுகவில் ஏற்பட்ட ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் பிளவைத் தொடர்ந்து, ஓபிஎஸ்ஸை கட்சியை விட்டு நீக்கி, இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்ட பொதுக்குழுவை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. உச்ச நீதிமன்றமும், தேர்தல் ஆணையமும் யாரை அங்கீகரிக்கிறது என்பதை விட பாஜக தலைமை யாரை அங்கீகரிக்கிறது என்பதுதான் முக்கிய கேள்வியாக எழுந்துள்ளது.

இந்நிலையில் மத்திய அரசின் இரண்டு அமைச்சகங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை பொதுச் செயலாளர் எனக் குறிப்பிட்டு கடிதம் அனுப்பின. இதற்கு ஓபிஎஸ் தரப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடிதம் எழுதியது. இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எனக் குறிப்பிட்டு கடிதம் அனுப்பியது. அதனை ஓபிஎஸ் தரப்பு வரவேற்ற நிலையில், ஈபிஎஸ் அணியினர் கடிதத்தை ஏற்காமல் திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் உள்ள அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் வீட்டில் அவரைச் சந்தித்து கொள்கை பரப்பு செயலாளர் புகழேந்தி இன்று ஆலோசித்தார். அப்போது கரூர் மாவட்ட செயலாளர்கள் உடனிருந்தனர்.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி.. தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஒரே போடு.. ஆஹா

English summary

The million dollar question is who will the BJP leadership support in AIADMK between OPS and EPS. O. Panneerselvam shows to be close to the BJP leadership. In this case, OPS supporter Pugazhendhi firmly says that "PM Modi will not do anything in favor of Edappadi Palanisamy".