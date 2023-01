பெருவாரிப்பேர் இன்று ‘சிக் லீவ்’ எடுத்திருப்பாங்க! பின்னே.. இப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா.. விடுவோமா?

இன்று இந்தியர்கள் பெரும்பாலானோர் திடீர் விடுப்பு எடுத்திருப்பார்கள்.. உங்க அலுவலத்திலும் இப்படித்தானா?

Chennai

Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்தியாவில் பெரும்பாலான அலுவலகங்களில் இன்று பலர் 'லீவ்' எடுத்திருப்பார்கள். நீங்கள் இன்று அலுவலகம் சென்றீர்களா? உங்க பக்கத்து சீட் நபர் இன்று ஆபீஸுக்கு வந்தாரா? இன்று ஒரு நாள் லீவ் எடுத்தால், மொத்தமாக 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை என்பதால், டூர் பிளான் போட்டு பலரும் இன்று 'சிக் லீவ்' எடுத்திருப்பதாக நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் 95 சதவீதம் பேர் இன்று 'சிக் லீவ்' எடுத்திருப்பதாக நெட்டிசன் ஒருவர் கிண்டலாக போட்ட ட்வீட்டில் பலரும் தங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைப்பது என்றால் சும்மாவா? லாங் வீக்கெண்டுக்கு ஒரு வேலை நாளை தியாகம் செய்யலாம் என்ற மைண்ட்செட்டில் பலர் இன்று லீவ் போட்டிருப்பார்கள்.

English summary

In most of the offices in India, many people would have taken 'sick leave' today as if they take a day off today, it will be a total of 4 consecutive days off.