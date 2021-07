அம்மா, மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை..பாஜக பிரமுகர் மீது கோக்சோ பாய்ந்தது - தலைமறைவான நபரை தேடும் போலீஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பாஜக பிரமுகர் பார்த்தசாரதி எதிர்வீட்டைச் சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் அவரது 15 வயது மகளுக்கும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது உறுதியானதை அடுத்து அவர் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தலைமறைவான பார்த்தசாரதியை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை எருக்கஞ்சேரி பகுதியை சேர்ந்தவர் பார்த்தசாரதி, 55 வயதாகும் இவர் பாஜகவில் பெரம்பூர் கிழக்குபகுதி வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவராக இருந்து வருகிறார். இவர் தனது எதிர்வீட்டில் வசித்து வந்த சித்ரா என்ற பெண்ணுக்கு பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு கொடுத்ததார் என்பது புகார்.

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு தன்னிடம் பார்த்தசாரதி தவறாக நடந்து கொண்டதாக சித்ரா புகாரின் பேரில் கொடுங்கையூர் காவல்நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனர். சிறை சென்ற பார்த்தசாரதி ஜாமீனில் வெளியே வந்தார். தனக்கு எதிராக புகார் அளித்த சித்ராவிடம் மீண்டும் வாலாட்ட தொடங்கினார்.

English summary

Parthasarathy, who is a member of the BJP’s advocate wing, Kodungaiyur police had recently registered a case as the woman complained that he continued to harass her. he has now been booked under Pocso Act after the woman’s minor daughter lodged a complaint that he molested her. A hunt has been launched for him.