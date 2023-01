கண்ணுல பயம் தெரியுதே.. இன்னும் 400 நாள் தான்! பிரதமர் பேச்சில் தயக்கம்.. அப்படி என்ன பேசினார்?

பிரதமர் மோடி

இந்த ஆண்டு ஒன்பது மாநிலத் தேர்தல்கள் நடக்க இருக்கின்றன. 2024 மக்களவைத் தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது. இந்த நிலையில் டெல்லியில் பா.ஜ.க.வின் செயற்குழுக் கூட்டம் இரண்டு நாட்கள் நடந் துள்ளது. தேர்தல் வியூகத்தை வகுக்கும் கூட்டமாக இது நடந்துள்ளது. "In his address to the BJP national executive. Modi asked party workers to reach out to Pasmandas. Bohras. Muslim professionals and educated Muslims, without expecting votes in return, said a source present at the meeting. The call was mainly to build confidence among these communities." - என்று செய்தி வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள்.