"விஜய்க்கு பொறுப்பு இருக்கிறது" மேடைக்கேற்ற உடையணிந்திருக்கலாம்.. ஜேம்ஸ் வசந்தன் கொடுத்த அட்வைஸ்!

சென்னை: வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் விஜய் எளிமையாக உடையணிந்து வந்த விவகாரம் குறித்து இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் பதிவிட்டுள்ள கருத்துகள் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது. வாரிசு பட விழாவில் நடிகர் விஜயின் தோற்றம் மனதைச் சற்று நெருடியதாகவும், தலையை இன்னும் கொஞ்சம் சீர்படுத்தி, தாடியைக் கொஞ்சம் நெறிபடுத்தி, இந்த பிரம்மாண்ட விழாமேடைக்கேற்ற உடையணிந்திருக்கலாம் என்றும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது. பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற இசை வெளியீட்டு விழாவில் படத்தின் நடித்த ஏராளமான நட்சத்திரங்கள், ரசிகர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நேற்று மாலை தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பானது. வழக்கம் போல் கடைசியாக பேசிய நடிகர் விஜய், ரசிகர்களுக்கு சொல்லிய குட்டிக்கதையும், சில அறிவுரைகளும் வரவேற்பை பெற்றன. அதேபோல் புதிய ஸ்டைலில் தனது ரசிகர்களுக்கு முத்தம் கொடுத்த புகைப்படங்களும் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

Music composer James Vasanthan's comments on actor Vijay's simple attire at the launch of Varis music has drawn attention on social media. James Vasanathan commented that Vijay's appearance at the Varisu film festival was a bit underwhelming, he could have trimmed his head a bit more, trimmed his beard a bit more and dressed for the grand occasion.