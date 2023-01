நீங்க என்ன சாதி? கருமத்தை அறிவது எப்படி? தாத்தா பெயரிலும்.. இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் ஓபன்

அம்மாவின் சாதி

அதில், "என் அம்மாவின் சாதி என்னவென்பது இந்தக் கணம் வரை எனக்குத் தெரியாது. ஒருவேளை என் அண்ணன்களுக்குத் தெரிந்திருக்கலாம். அதைக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வமும் இல்லை, அவசியமும் இல்லை. சமீபத்தில் என் 25 வயது மகன் அவன் படிப்பு தொடர்பாக ஒரு மனுவை நிரப்பும்போது "There's some caste thing or something.. what do I write?" என்று கேட்டான். "அது நமக்குத் தொடர்பில்லாதது, விட்டுவிடலாம் ("It's not applicable to us, you can just leave it blank") என்றேன்.