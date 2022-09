ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு தமிழகத்தில் தடை..சரியான முடிவு..முத்தரசன், கே.பாலகிருஷ்ணன் வரவேற்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்துக்கு அனுமதி மறுத்தது சரியான நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட சரியான முடிவு என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் கூறியுள்ளனர். காந்தி ஜெயந்தி நாளில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி செல்வது உள்நோக்கம் கொண்டது எனவே தடை விதித்தது வரவேற்கத்தக்கது என்று முத்தரசன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் அக்டோபர் 2ம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி அன்று ஊர்வலம் நடத்து ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு திட்டமிட்டு இருந்தது. அதாவது, ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு சார்பில் அக்டோபர் 2ம் தேதி சென்னை, ஆவடி, சேலம், திருப்பூர், மதுரை, கோவை என மாநகர பகுதிகளில் மற்றும் தமிழகம் முழுவதும் பேரணி மற்றும் ஊர்வலம் நடத்துவதற்காக , அந்தந்த மாவட்ட கண்காணிப்பாளரிடம் அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

தற்போது ஆர்.எஸ்.எஸ் ஊர்வலத்திற்கு, அந்தந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், மாநகர காவல் ஆணையர்கள் அனுமதி மறுத்துள்ளனர். அந்தந்த மாவட்டங்களில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை காரணமாக அனுமதி தர இயலாது என காவல்துறை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு தமிழகத்தில் அனுமதி மறுப்பு.. மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு

Communist Party leaders have said that denying permission to the RSS procession was the right decision at the right time. CPI leader Mutharasan said that the ban on the RSS rally on Gandhi Jayanti was intentional and therefore welcome.