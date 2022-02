தமிழன் என்று சொன்னது ஏன்... என் ரத்தம் இந்த மண்ணில் கலந்திருக்கிறது... ராகுல் காந்தி உணர்ச்சிமிகு பேச்சு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நான் ஏன் தமிழ்நாட்டைப்பற்றி பேசினேன்... நானும் தமிழன்தான் என்று என்னை அறியாமல் சொன்னேன் என்று கூறிய ராகுல்காந்தி... என்னுடைய ரத்தம் இந்த மண்ணில் கலந்திருக்கிறது என்று உணர்ச்சி பெருக்குடன் கூறினார். முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எழுதிய உங்களில் ஒருவன் நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய ராகுல்காந்தி, மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசினார்.

முதலில் சிரிப்புடன் தனது பேச்சை தொடங்கினார் ராகுல்காந்தி, அண்ணன் மு.க ஸ்டாலின் அவர்களை பாராட்ட விரும்புகிறேன். இதுபோன்ற அற்புதமான புத்தகத்தை அளித்துள்ளார். அவருடைய வாழ்க்கை மிக நீண்ட போராட்டத்தைக் கொண்டது. மிக நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு இந்த இடத்திற்கு ஸ்டாலின் வந்துள்ளார்.

நேற்றைய தினம் எனது தாயார் நாளை மு.க ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள். 69 வயது என்று நான் சொன்ன உடன் சாத்தியமே இல்லை என்று சொன்னார். 50 அல்லது 60 வயதுதான் இருக்கும் என்று இருக்கிறார். இளமையானவர். கூகுள் போய் சென்று தேடிப்பார்த்தார். ஆம் சொன்னது சரிதான் என்று சோனியாகாந்தி ஒப்புக்கொண்டார்.

எப்படி இத்தனை இளமையாக இருக்கிறார். நான் எப்படி இருக்கிறேன் என்று எழுத வேண்டும் என்று ராகுல்காந்தி சொன்னார். தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எனக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது என்று சொன்னார் ராகுல்காந்தி.

முதல்வர் ஸ்டாலினின் உங்களில் ஒருவன்... சுயசரிதை புத்தகத்தை வெளியிட்டார் ராகுல் காந்தி

English summary

Rahul Gandhi Emotional Speech in MK Stalin's Ungalil Oruvan book Launch Event ( உங்களில் ஒருவன் நூல் வெளியீட்டு விழா: ராகுல் காந்தி உணர்ச்சிமிகு பேச்சு ): Why did I talk about Tamil Nadu . Rahul Gandhi told me without knowing that I was also Tamil. He said with emotion that my blood is mixed in this soil.One of you, Rahul Gandhi, who spoke at the launch of a book written by Chief Minister MK Stalin, spoke with great emotion.