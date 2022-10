அப்பா அனுபவிக்கிற சோதனைகளை பார்த்தா மனசு வலிக்குது.. “ஆனா ஒண்ணு சொல்றேன்”.. ஜெயபிரதீப் உருக்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தவறான வழியில் சென்றுவிடக்கூடாது என்பதற்காக எந்த அளவுக்கு எனது அப்பா சோதனைகளை எதிர்கொள்கிறார் என்பதை பார்க்கும்பொழுது மகனாக என்னுடைய மனம் மிகவும் வேதனைப்படுகிறது என ஓபிஎஸ் மகன் ஜெயபிரதீப் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் - எடப்பாடி பழனிசாமி மோதலைத் தொடர்ந்து, அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கிறது.

இதற்கிடையே, ஓபிஎஸ் வகிக்கும் அத்தனை பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்குவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்த நிலையிலும், சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராகவே தொடர்கிறார் ஓபிஎஸ்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவோடு கூட்டு சேர்ந்துகொண்டு அதிமுகவை அழிக்க நினைப்பதாக எடப்பாடி தரப்பினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக ஓபிஎஸ்ஸின் இளைய மகன் ஜெயபிரதீப் அறிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஜெயலலிதாவை வெளிநாட்டுக்கு அழைத்து போகலாம் என ஓபிஎஸ் இந்த 2 பேரிடம் சொன்னார்.. போட்டு உடைத்த ஜேசிடி!

English summary

As a son, my heart hurts when I see how much my father is facing trials so that the AIADMK does not go in the wrong direction, and we are ready to fight till the end for the good of ADMK, no matter what the troubles are, OPS's son Jayapradeep said.