தொண்டை கொஞ்சம் சரியில்லை.. மெதுவாகத்தான் பேசுவேன்.. செய்தியாளர் சந்திப்பை கலகலப்பாக்கிய இபிஎஸ்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என் ரவியை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என்று கூறினார். அப்போது அவர் பேட்டியளிக்கையில், தொண்டை கொஞ்சம் சரியில்லப்பா மெதுவாகத்தான் பேசுவேன் என்று பேசியது கலகலப்பை ஏற்படுத்தியது.

பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளரும் தமிழக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்து பேசினார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார், நத்தம் விஸ்வநாதன், கேபி முனுசாமி உள்ளிட்டோரும் ஆளுநரை சந்தித்து பேசினர்.

வார்த்தையை விட்ட எடப்பாடி.. அப்செட்டான பாஜக? திடீரென ஆர்என் ரவியை சந்தித்த இபிஎஸ்! 4 பரபர காரணங்கள்

English summary

Edappadi Palaniswami met Tamil Nadu Governor RN Ravi in Chennai and said that law and order in Tamil Nadu is not good. When he was interviewed, he said that his throat was a bit unwell and that he would speak slowly, which caused a stir.