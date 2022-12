அப்போ ஒரு பேச்சு..இப்போ ஒரு பேச்சு! திமுக மாறிடுச்சு.. கொந்தளித்த நாதக சீமான்! ஆளுநர் மீதும் அட்டாக்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆளும் கட்சியாக ஆனபிறகு திமுகவின் நிலைப்பாடு வேறு வகையாக மாறிவிட்டது என்பது வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது எனவும், மொழிக் கலப்பை அரசே ஊக்குவிக்கிறது என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

கக்கனின் 41ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி இன்று நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தலைமையில் மலர்வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீமான்," பெருமைமிகு அடையாளங்களில், மதிப்புமிக்க ஆளுமைகளில் ஒருவராக வாழ்ந்து மறைந்திருக்கிற கக்கன் அவர்கள், பொதுவாழ்வில் உண்மை, நேர்மை, எளிமை, தூய்மை என்பதெல்லாம் வெறும் வார்த்தைகளாக இல்லாமல் வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு மகத்தான மாமனிதர் என புகழாரம் சூட்டினார்.

It is obvious that DMK's stance has changed after becoming the ruling party and Naam Tamilar Party coordinator Seeman has strongly criticized that the government is encouraging language confusion.