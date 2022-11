பிரியங்காவுக்காக சிறையில் விரதம் கூட இருந்தேன்.. ஷி இஸ் ரியல் ஏஞ்சல்.. சென்னையில் நளினி நெகிழ்ச்சி

Chennai

சென்னை: பிரியங்கா காந்தி என்னை சிறையில் வந்து சந்தித்த போது அவர் பத்திரமாக வீடு திரும்ப வேண்டும் என சிறையில் நான் விரதம் கூட இருந்தேன் என நளினி நெகிழ்ச்சியாக தெரிவித்தார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட பேரறிவாளன், நளினி, முருகன், சாந்தன், ரவிசந்திரன், ஜெயக்குமார், ராபர்ட் பயஸ் ஆகிய 7 பேரும் தங்களது தண்டனை காலம் முடிந்தும் விடுதலை செய்யப்படாமல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

அண்மையில்தான் பேரறிவாளன் விடுதலைச் செய்யப்பட்டார். அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டதன் அடிப்படையில் மற்ற 6 பேரையும் உச்சநீதிமன்றம் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டது.

Rajiv Gandhi Ex convict Nalini says that I was in fasting for Priyanka Gandhi's safety after she met me in prison.