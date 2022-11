சீமானின் ‘செல்லக் கோபம்’.. கூட்டணிக்கு ’டார்ச்’ அடிக்கும் கமல்ஹசான்! திமுக கூட்டணியில் சேர ஆர்வமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் பல மாதங்கள் இருக்கும் நிலையில் தற்போது தமிழகத்தில் கூட்டணி குறித்த பேச்சுகள் தீவிரமடைந்திருக்கிறது. இதுவரை கூட்டணியே அமைக்காத கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்டவை கூட்டணி அமைக்குமா என பேச்சுக்கள் எழுந்து வருகிறது.

மத்தியில் இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்துள்ள பாஜக அதனை இன்னும் சிறிது காலத்தில் நிறைவு செய்ய இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் ஹார்ட்ரிக் சாதனை செய்யவும் பாஜக தலைமை தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

அதே நேரத்தில் இழந்த செல்வாக்கை பெறவும் பாஜகவிடமிருந்து இருமுறை ஆட்சியை தொடர்ந்து தட்டிப் பறித்த காங்கிரஸ், இம்முறை பாஜகவிடமிருந்து ஆட்சியை எப்படியாவது பெற்று கொள்ள வேண்டும் என தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

திமுக மீது செல்ல கோபம்தான்.. சீமான் திடீர் பல்டி! அப்ப 'அதை' கழற்றி காண்பிச்சது? வன்னி அரசு கேள்வி!

English summary

With several months to go before the parliamentary elections, talks about alliances have intensified in Tamil Nadu. Kamal Haasan's makkal needhi mayyam and Seeman's Naam Tamilar Party, which have not yet formed an alliance, are being discussed as to whether they will form an alliance.