உள்ளாட்சி தேர்தல்.. நாம் தமிழர் கட்சி யாருடன் கூட்டணி? சீமான் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:- என் உயிர்க்கினிய தாய்த்தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல் 2021, நமக்கு அளப்பரிய நம்பிக்கைகளை வழங்கிய தேர்தலாக அமைந்தது. பெரிய பொருளாதார வசதிகள், குடும்பப் பின்புலம் இன்றி, சாதி-மத உணர்வைச் சாகடித்து, நாம் தமிழர் என்று ஒன்றுதிரண்டு நம் தேசிய இனத்தின் அரசியல் விடுதலைக்காக நேர்மையோடும் நெஞ்சூறுதியோடும் நாம் சிந்திய கடின உழைப்பு ஒருபோதும் வீண்போகாது.

220-வது முறையாக வேட்பு மனு தாக்கல்.. தோல்விகள் பரிசாக கிடைத்தும்.. அசராத தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன்..!

English summary

Seeman has said the nam tamilrar party would stand alone in the local elections. He called on the people to follow the Corona Infection Prevention Procedures fully and to work in the election field with utmost care