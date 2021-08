சில நரிக் கூட்டத்தின் சதி முறியடிப்பு.. அனைத்து ஜாதியினரை அர்ச்சகராக்கி திமுக வெற்றி.. நாஞ்சில் சம்பத்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சில நரிக் கூட்டத்தின் சதியை முறியடித்து அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆக்கி திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது என்று நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்தார்.

நரிக்கூட்ட சதியை முறியடித்து திமுக வெற்றி விஸ்வரூபமெடுக்கும்…நாஞ்சில் சம்பத் திட்டவட்டம்

தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் நியமிக்கப்பட்டு கடந்த 14-ஆம் தேதியுடன் 100 நாட்கள் ஆகிறது. திமுக பொறுப்பேற்ற அன்று முதல் மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை ஸ்டாலின் கொண்டு வந்துள்ளதாக கட்சியினர் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கிறார்கள்.

100 ஆவது நாளையொட்டி பல இடங்களில் திமுக நிர்வாகிகள் இனிப்பு வழங்கியும் பட்டாசு வெடித்தும், 100 நாட்களில் திமுக செய்த சாதனைகள் குறித்தும் வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

'மா.சு.வின் சலிக்காத கால்களுக்கு என் முத்தங்கள்..' அமைச்சரை பாராட்டி தள்ளிய நாஞ்சில் சம்பத்

English summary

Nanjil Sampath praises DMK's initiative on all caste can become priests and talks about achievements of the government in these 100 days.