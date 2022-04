‛கொண்டல் மேகம்’.. கவிஞர் வைரமுத்துவின் நாட்படு தேறல் பாகம் 2ன் அசத்தலான மூன்றாம் பாடல் அறிமுகம்

Chennai

சென்னை: கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் நாட்படு தேறல் பருவம் 2 பாட்டுத்தொடர் ஏப்ரல் 17 ல் துவங்கியது. இந்த தொடரின் 3ம் பாடலாக ‛கொண்டல் மேகம்' வெளியாக உள்ளது. வைரமுத்துவின் வரிகளில் சைமன் கே கிங்கின் இசையில் ஷங்கர் மகாதேவன் குரலில் பரதன் இயக்கத்தில் பாடல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் திரையுலகில் சிறந்த கவிஞர், பாடலாசிரியராக திகழ்பவர் தான் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து. இவர் நாட்படு தேறல் என்ற பெயரில் வாரம் ஒரு பாடல் வீதம் 100 பாடல்கள் உருவாக்கி வெளியிட முடிவு செய்தார். இதற்கான முயற்சிகளையும் முன்னெடுத்தார்.

அதன்படி 100 இசையமைப்பாளர்கள், 100 இயக்குனர்கள், 100 பாடகர்களுடன் கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் 100 பாடல்கள் வெளிவர உள்ளது. நாட்படு தேறல் ஒன்று பாட்டுத்தொடர் முடிவடைந்த நிலையில் நாட்படு தேறல் 2 பாட்டுத்தொடர் பணிகள் நடந்து வந்தன. இந்த நாட்படு தேறல் பருவம் 2க்கான பாட்டுத்தொடர் ஏப்ரல் 17 முதல் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் கலைஞர், இசையருவி சேனல்களில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

Kaviperasu Vairamuthu's Natpadu Theral season 2 song series started on April 17. Kondal Megam is the 3rd song in the series. It will release sunday. The song is directed by Bharathan and sung by Shankar Mahadevan with music by Simon K King with lyrics by Vairamuthu.