சமூக நீதி தத்துவத்திற்கு நேர் முரணானது.. 10% இடஒதுக்கீட்டில் சீராய்வு மனு அவசியம்.. கி.வீரமணி கருத்து!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீடு வழக்கின் தீர்ப்பை எதிர்ப்பு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வது அவசியம் என்று திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்

உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கு கல்வி மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்பில் 10 சதவிகிதம் இட ஒதுக்கீடு அளிக்கும் சட்டம் 2019ம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு நாடாளுமன்றத்தில் அவசர சட்டமாக கொண்டுவந்தது. இது பெரும்பான்மையுடன் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு, குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுடன் அமல்படுத்தப்பட்டது.

உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கு பொருளாதார அடிப்படையில் இட ஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்யும் சட்டத் திருத்தம் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் ஏராளமான வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு தீர்ப்பு.. சமூகநீதி மீதான தாக்குதல்.. பாமக ராமதாஸ் அறிக்கை

English summary

Dravidar Kazhagam President K. Veeramani has said that it is necessary to file a review petition against the judgement of 10% reservation in EWS