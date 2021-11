நீட் 2021 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது.. மூன்று பேர் 720க்கும் 720 எடுத்து சாதனை! விவரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் உள்பட மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த தேர்வில் 720க்கு 720 மார்க் பெற்று 3 பேர் தேசிய அளவில் டாப் இடம் பிடித்தனர். ஹைதராபாத், டெல்லி, மும்பை ஆகிய நகரங்களைச் சேர்ந்த 3 பேர் 720க்கு 720 மதிப்பெண் எடுத்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த மாணவர் எம்.பிரவீன், நாமக்கல் தும்மங்குறிச்சியைச் சேர்ந்த மாணவி எஸ்.ஏ.கீதாஞ்சலி ஆகியோர் 710 மதிப்பெண்களுடன் மாநில அளவில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளனர்.

கொரோனா காரணமாக பிளஸ் 2 தேர்வுகள் இந்த ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டது. எனினும் இளநிலை மருத்துவ படிப்பிற்கு நீட் தேர்வு அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படும் என்று மத்தியஅரசு திட்டவட்டமாக அறிவித்தது. கடந்த ஜூலை மாதம் நீட் தேர்வு குறித்த அறிவிப்பு வெளியானது. இதை தொடர்ந்து இளநிலை மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் 12-ந் தேதி நடைபெற்றது.

நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. மாணவர்கள் மதிப்பெண்களை தெரிந்து கொள்வது எப்படி

English summary

NTA declared the NEET 2021 result for UG aspirants today.top three NEET UG toppers, all with 720/720 marks. Mrinal Kutteri from Hyderabad has secured All India Rank 1 in NEET 2021 by obtaining 720 out of 720 marks.