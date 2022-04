நீட் விலக்கு ரத்து மசோதா.. ஆளுநர் தாமதம் செய்வது அவருக்கு பெருமையில்லை - முரசொலி தலையங்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக அரசு நிறைவேற்றிய சட்டமுன்வடிவு சரியானதா இல்லையா என்று அட்டர்னி ஜெனரலை வைத்து குடியரசுத் தலைவர் ஆய்வு நடத்திக் கொள்வார். குடியரசுத் தலைவரின் பணியை, ஆளுநர் எடுத்துக் கொள்ளத் தேவையில்லை. ஆளுநர் நடந்து கொள்ளும் முறை என்பது இன்றைய கேபினெட் சிஸ்டத்துக்கே எதிரானது என்று முரசொலி தலையங்கம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழக சட்டசபையால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நீட் விலக்கு சட்டமுன்வடிவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைப்பதில் ஆளுநர் காட்டும் தாமதம் துளியும் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக இல்லை. அவர் இனியும் தாமதம் செய்வது அவர் வகிக்கும் பதவிக்கும், அவருக்கும் பெருமை சேர்க்காது என்று முரசொலி தெரிவித்துள்ளது.

முரசொலி தலையங்கத்தில் அரியலூர் அனிதா திருப்பூர் ரீத்துஸ்ரீ பெரவள்ளூர் பிரதீபா பட்டுக்கோட்டை வைஷியா புதுச்சேரி சிவசங்கரி விழுப்புரம் மோனிஷா கோவை சுபஸ்ரீ அரியலூர் விக்னேஷ் மதுரை ஜோதிஸ்ரீதுர்கா - இவர்கள் எல்லாம் யார்? 'நீட்' தேர்வு ஏற்படுத்திய மன உளைச்சல் காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள். இவர்களை மனதில் வைத்து ஆளுநர் விரைந்து முடிவெடுத்தாக வேண்டும்.

அடுத்த 'நீட்' தேர்வு நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தனது அரசியல் விருப்பு வெறுப்புகளை இதில் செலுத்தியோ - அல்லது தவறான சில மனிதர்களின் வழிகாட்டுதல் படியோ ஆளுநர் தாமதிப்பது என்பது அவர் வகிக்கும் பதவிக்கு பெருமை சேர்க்காது.

மாநிலங்கள் வளர்வது சரியல்ல... நாடுதான் வளரனும் - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேச்சால் சர்ச்சை

English summary

Murasoli Editorial: (முரசொலி தலையங்கம்) The ruling DMK which has been expressing its displeasure over Governor RN Ravi's delay in forwarding the NEET exemption Bill. In a strongly-worded piece in the Murasoli.