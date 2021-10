சமபந்தி விருந்தில் ஒதுக்கிறார்கள்.. கண்ணீர்விட்ட நரிக்குறவ பெண்...தன்னுடன் அமர வைத்து உணவுண்ட அமைச்சர்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரசித்தி பெற்ற இந்து கோவில்களில் தமிழக அரசு சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரத்தில் அமைந்துள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க தலசயனப் பெருமாள் கோயிலில் மதிய அன்னதானம் அரசால் வழங்கப்படுகிறது,

சமீபத்தில் இதில் கலந்துகொள்ள சென்ற நரிக்குறவ பெண்ணான அஸ்வினி என்பவரை கோயில் ஊழியர்கள் தரக்குறைவாக பேசி சாப்பிட விடாமல் திருப்பி அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Netizens praised Minister Sekarbabu for eating the narcissistic woman sitting next to him. The scene of Minister Sehgar Babu eating with the narcissists is going viral on social media