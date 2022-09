மனுசங்களாயா நீங்கல்லாம்..! பாஜக அண்ணாமலையை பங்கமாய் கலாய்க்கும் நெட்டின்சகள்! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒற்றை வார்த்தையில் ட்வீட் செய்வது தற்போது ட்ரெண்டாகி வரும் நிலையில் பாஜக மாநில தலைவரான அண்ணாமலை தமிழன் என தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டு இருந்தார் இந்நிலையில் அதை வைத்து நெட்டிசன்கள் பலரும் அவரை பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

என்னதான் நம்ம ட்விட்டர் உலகுக்கு என தெரியாமல் பலர் முதலில் சற்றே கலங்கித் தான் போனார்கள் ட்விட்டர் வாசிகள். காரணம் ஒரு வார்த்தையை மட்டும் டிவிட்டரில் பதிவிடும் முறை கடந்த இரண்டு நாளாக ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

பல்வேறு பிரபலங்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த ஒரு வார்த்தையை டிவிட்டரில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இதற்கு என்ன காரணம் என தேடிய போது தான் பல சுவாரசிய தகவகல்கள் கிடைத்தன.

திராவிடம், தமிழன், தமிழ் தேசியம்.. ஸ்டாலின், அண்ணாமலை, சீமான்.. அனல் பறந்த ட்விட்டர்!

English summary

While tweeting in a single word is becoming a trend, BJP state president Annamalai has posted on his Twitter page as Tamilan. In this case, many netizens are making fun of him.