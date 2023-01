தமிழக மக்களே உஷார்.. புதுசு புதுசா யோசித்து ஆட்டையை போடுகிறாங்க.. டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சமீப காலமாக ஆன்லைன் மூலமாகவும் தொலைபேசி மூலமாக புதுபுது வழிகளில் நூதன முறையில் மோசடி சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. இது தொடர்பாக நூதன மோசடி ஒன்று தற்போது அதிகரித்து வருவதாகவும் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் வலியுறுத்தி தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு எச்சரிக்கை வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் சமூக விழிப்புணர்வு மற்றும் சைபர் கிரைம் குற்ற செயல்கள் தொடர்பாக அடிக்கடி பதிவிட்டு பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார்.

அந்த வகையில், தற்போது அரங்கேறி வரும் நூதன முறைகேடு குறித்தும் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தி டிஜிபி சைலேந்திரபாபு தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் சைலேந்திர பாபு கூறியிருப்பதாவது:-

English summary

In recent times, new ways of online and phone scams are taking place. DGP of Tamil Nadu Sylendra babu has released a warning video in this regard, urging people to be cautious as a fake scam is on the rise.