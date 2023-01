ட்விஸ்ட்.. முன்னாள் எம்.பி மஸ்தான் கொலை? “சிபிசிஐடி விசாரணை”- டிஜிபியிடம் புகார் அளித்த தம்பி மனைவி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முன்னாள் எம்பி மஸ்தான் கொலை வழக்கில் அவரது தம்பி ஆதம்பாஷா கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மஸ்தானின் தம்பி மனைவி டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். மரணமடைந்த முன்னாள் எம்.பி மஸ்தானுக்கும், எனது கணவர் ஆதம் பாஷாவுக்கும் எப்போதும் கருத்து வேறுபாடு இருந்ததில்லை என்றும், சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் தனது புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.

மஸ்தான் குடும்பத்தினர் தேவையில்லாமல் தனது கணவர் ஆதம் பாஷா மற்றும் எனது மருமகன் இம்ரான் ஆகியோரை சம்பந்தப்படுத்தி புகார் கொடுத்துள்ளனர் என அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், மஸ்தான் கொலை வழக்கை உடனே சிபிசிஐடி புலனாய்வு துறை விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும். எனது கணவர் ஆதம் பாஷா மற்றும் எனது மருமகன் இம்ரான் ஆகியோரை விடுவிக்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

While his brother Adambasha has been arrested in the murder case of former MP Masthan, Adambasha's wife has filed a complaint in the DGP office. She has stated in his complaint that the deceased former MP Masthan murder case should be investigated by CBCID.