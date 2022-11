சின்னம் இல்லாத கட்சியும் பாஜகவும் ஒன்று.. பெரிய வித்தியாசம் இல்லை.. கே.எஸ்.அழகிரி அட்டாக்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சின்னம் இல்லாத கட்சிகளுக்கும், பாஜகவுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேருவின் 134வது பிறந்த நாள் விழா காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக காங்கிரஸ் தலைமையகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் அவரது புகைப்படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

நேருவின் படத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழக தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, தங்கபாலு, கோபண்ணா உள்ளிட்டோர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

அண்ணாமலையை போலவே ஆளுநர் பேசுகிறார்! 40 வீரர்கள் மரணத்துக்கு மோடி துணை போனாரா? ஆவேசமான கேஎஸ் அழகிரி

English summary

Tamil Nadu Congress President KS Azhagiri has said that there is no big difference between parties without a symbol and BJP in Tamil Nadu.