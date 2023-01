சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி தொடக்கம்.. "இங்கு புத்தக விற்பனை கிடையாது" அன்பில் மகேஷ் வைத்த ட்விஸ்ட்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று நாட்கள் நடக்கவுள்ள இந்த கண்காட்சியில், மக்கள் புத்தகங்களை வாங்க முடியாது என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார். இது நமது தமிழ் புத்தகங்களை சர்வதேச அங்கீகாரத்திற்காக கொண்டு செல்வதற்காக முயற்சி என்று அன்பில் மகேஷ் கூறியுள்ளார்.

சென்னை ஓஎம்சிஏ திடலில் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி தொடங்கியது. இந்த புத்தக கண்காட்சி மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. இதில் சுமார் 30 நாடுகள் பங்கேற்ற நிலையில் வெளிநாட்டு மொழியில் வெளியான புத்தகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

இந்த புத்தக கண்காட்சிக்காக தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக ரூ.6 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் முதல் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி என்பதால், வாசகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

International Book Fair has started for the first time in Tamil Nadu. Minister Anbil Mahesh said that people will not be able to buy books during the three-day exhibition. Anbil Mahesh said that this is an effort to take our Tamil books for international recognition.