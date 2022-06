ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியே அதிமுகவில் இல்லை.. நேற்று வரைதான்.. இனி ‘நோ' - சி.வி.சண்முகம் சூசக பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேசுகையில், முன்னாள் ஒருங்கிணைப்பாளர் தற்போது பொருளாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் என்றும், முன்னாள் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தற்போது மாவட்ட செயலாளர் வைத்திலிங்கம் எனக் குறிப்பிட்டுப் பேசியுள்ளார்.

இதன் மூலம் அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் நீக்கப்பட்டுவிட்டதாக சி.வி.சண்முகம் சூசகமாகத் தெரிவிக்கிறாரா எனக் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

மேலும், பேசிய சி.வி.சண்முகம், மொத்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்களில் ஐந்தில் ஒரு பங்கினர் கையெழுத்திட்டால் பொதுக்குழுவை கூட்டலாம். பொதுக்குழு கூட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனுமதி வேண்டும் என்ற விதி இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அனைத்து தீர்மானங்களையும் இந்த பொதுக் குழு நிராகரிக்கிறது.. நிராகரிக்கிறது! சிவி சண்முகம் ஆவேசம்

English summary

The question has arisen as to whether CV Shanmugam is hinting that the post of coordinator in the AIADMK has been removed.